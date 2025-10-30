Tetra Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tetra Technologies lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,020 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 153,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 141,7 Millionen USD in den Büchern standen.

