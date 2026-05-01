Tetra Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tetra Technologies präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,57 Prozent auf 156,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Tetra Technologies 157,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at