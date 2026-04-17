TETSUJIN: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TETSUJIN präsentierte am 14.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,47 JPY. Im Vorjahresviertel waren 20,41 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 2,78 Milliarden JPY gegenüber 2,23 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at