TETSUJIN stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TETSUJIN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,53 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,46 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 2,72 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 38,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 32,33 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte TETSUJIN ein EPS von 25,40 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 10,46 Milliarden JPY, während im Vorjahr 8,04 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at