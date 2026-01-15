TETSUJIN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TETSUJIN gab am 14.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16,92 JPY. Im Vorjahresviertel waren -4,250 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TETSUJIN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,13 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at