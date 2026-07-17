TETSUJIN: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TETSUJIN veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,41 JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,78 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 40,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,84 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,02 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at