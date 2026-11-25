GTA Resources and Mining Aktie
WKN DE: A1JT90 / ISIN: CA36191A1003
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25.11.2026 17:32:14
Teuer nicht nur wegen GTA 6: Warum Spielekonsolen fast überall ausverkauft sind
Das Videospiel GTA 6 sorgt für einen Ansturm auf Spielekonsolen. Die Geräte aber sind derzeit teuer oder komplett ausverkauft. Der Grund: in den Konsolen stecken Chips, die auch in der KI-Industrie begehrt sind. Wie der KI-Boom das Geschäftsmodell hinter Playstation und Xbox infrage stellt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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