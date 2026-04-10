|Inflation
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10.04.2026 14:36:40
Teuerung in den USA steigt im März
Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent und lagen um 3,3 (Vormonat: 2,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem monatlichen Preisanstieg von 0,9 Prozent und einer Jahresteuerung von 3,3 Prozent gerechnet.
Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,2 Prozent auf Monats- und um 2,6 (Vormonat: 2,5) Prozent auf Jahressicht. Die befragten Ökonomen hatten eine monatliche Rate von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 2,7 Prozent erwartet.
Die Energiepreise erhöhten sich um 10,9 Prozent, darunter die Benzinpreise um 21,2 Prozent. Die Lebensmittelpreise stagnierten auf dem Niveau des Vormonats.
DOW JONES
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