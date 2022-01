Teuerung - Kostelka fordert Unterstützung für Pensionisten

Die starken Preissteigerungen vor allem bei den Heizkosten bedrohen ärmere Menschen besonders, darunter viele Pensionisten. Pensionistenverbands-Präsident Peter Kostelka (SPÖ) fordert von der Regierung Unterstützung. Sie dürfe dieses "Drama im Schatten der Corona-Pandemie" nicht weiter ignorieren, verlangte er am Sonntag im Vorfeld eines Gesprächs des Seniorenrats mit Sozialminister Wolfgang Mückstein (Grüne).

Bisher habe die türkis-grüne Koalition die Pensionisten in der Rekord-Teuerungswelle "eiskalt im Stich gelassen", kritisierte Kostelka am Sonntag in einer Presseinformation. Mittlerweile wüssten viele Pensionistinnen und Pensionisten kaum mehr, wie sie die nächste Strom-, Gas- oder Heizölrechnung oder den nächsten Einkauf bewerkstelligen sollen.

Er wird im Gespräch mit Mückstein morgen, Montag, vier Sofortmaßnahmen fordern: Einen "Kaufkraftsicherungs-Hunderter", einen "Winterzuschuss" von 300 Euro für Pensionisten mit kleinem Einkommen, die Senkung der Mehrwertsteuer auf Haushaltsenergie und eine Nachbesserung bei der Pensionsanpassung 2022. Denn diese habe nur 1,8 Prozent betragen - während Gas jetzt siebenmal mehr koste als im Vorjahr und Heizöl um 21,3 Prozent teurer sei.

dru