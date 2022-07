Teuerung - Protestaktion der SPÖ vor NÖ Landhaus

Unter dem Motto "Teuerung stoppen" hat die SPÖ am Donnerstag eine Protestaktion vor dem NÖ Landhaus in St. Pölten abgehalten. Die Partei werde nicht lockerlassen, bis es endlich spürbare Entlastungen für die BürgerInnen gebe, kündigte Landesvorsitzender LHStv. Franz Schnabl an.

Die niederösterreichische SPÖ habe die Protestaktion organisiert, um die Landes-ÖVP endlich zum Handeln zu bewegen. "Die Menschen können sich die Miete, das Heizen, den Strom, den Einkauf oder das Tanken schlicht und einfach mit ihrem Einkommen nicht mehr leisten", betonte Schnabl. Der Volkspartei NÖ warf er vor, in die Sommerpause gehen zu wollen und für Ende September Maßnahmen anzukündigen. Bis dahin könnten die Menschen aber nicht mehr warten. Nicht zuletzt bezeichnete Schnabl das Anti-Teuerungspaket der Bundesregierung als zu wenig, zu spät, zu zögerlich.

we/cts

