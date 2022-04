Teuerung - SPÖ fordert Geld-zurück-Garantie des Finanzministers

Die Entlastungsmaßnahmen der Regierung wegen der aktuell starken Teuerung reichen der SPÖ nicht. "Noch schlimmer ist, dass der Finanzminister bei dieser Teuerung mit verdient, er schneidet bei jeder Erhöhung mit", regte sich SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch am Donnerstag mit Bezug auf die Mehrwertsteuer auf. Von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) wird daher eine Geld-zurück-Garantie gefordert. Die FPÖ will, dass der Verbund seine Gewinne an die Stromkunden auszahlt.

Gleich mehrmals forderten Muchitsch und SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll anlässlich einer Pressekonferenz eine entsprechende Erklärung des Finanzministers. Die beiden sozialdemokratischen Abgeordneten erinnerten den Finanzminister dabei an eigene Aussagen, wonach der Staat in der aktuellen Situation nicht profitieren dürfe. Kritisiert haben die Sozialdemokraten zudem die Mehreinnahmen, die Ölkonzerne wegen der hohen Energiepreise verzeichnen können.

Eine Greenpeace-Studie hatte diese Zusatzgewinne für Österreich im März mit 133,3 Mio. Euro beziffert. Diese zusätzlichen Profite der Konzerne müssten abgeschöpft werden, so Schroll. Ein konkreter Vorschlag zur Umsetzung wurde aber nicht präsentiert.

Als zu wenig bezeichneten die zwei Parlamentarier auch die Entlastungsmaßnahmen der Regierung für die Haushalte. Sie verweisen auf eine Studie der Arbeiterkammer von letzter Woche, wonach die geplanten Maßnahmen für einen durchschnittlichen Haushalt nur einen Bruchteil der Mehrkosten durch die Inflation decken.

Muchitsch und Schroll erinnerten an mehrere SPÖ-Forderungen, um die Teuerung abzufedern. So sollen die Steuern auf Arbeit gesenkt, die Pensionen bereits im Juni um fünf Prozent erhöht und das Arbeitslosengeld erhöht werden. Zudem soll die Mehrwertsteuer auf Strom, Gas und Sprit für eine bestimmte Zeit ausgesetzt werden. Finanzminister Brunner hatte dieser Forderung mit Verweis auf das EU-Recht bereits eine Absage erteilt, eine Senkung der Mineralölsteuer sei aber denkbar. Die SPÖ fordert weiters, dass die jüngste Erhöhung der Richtwertmieten rückgängig gemacht wird.

Die Sozialdemokraten fordern von der Regierung auch konkretere Ansagen dazu, wie sie die Abhängigkeit von russischem Erdgas reduzieren will. Österreich deckt rund 80 Prozent seines Gasbedarfs mit Erdgas aus Russland. In Deutschland sei es bereits gelungen, die eigene Abhängigkeit von 55 auf 40 Prozent zu reduzieren. Laut einem "Spiegel"-Bericht von Ende März könnten es bis zum Ende des Jahres nurmehr 30 Prozent sein.

Die FPÖ kritisierte wiederum die stark gestiegenen Strompreise: Die derzeitige Entlastung durch die Regierung reiche nicht aus, so die stellvertretende Klubchefin Dagmar Belakowitsch bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Gleichzeitig mache etwa der Verbund aufgrund des Preisanstiegs immer mehr Gewinn. Dieser sollte daher an die Stromkunden ausgeschüttet werden, um den Preis stabil zu halten. Gleichzeitig dürften keine Boni ausgezahlt werden: Aufgrund der derzeitigen Preisentwicklung sei es ohnehin egal, wer Vorstandsvorsitzender ist. "Die Gewinne sprudeln ohnehin."

Außerdem müsse der heimische Strom im Land gehalten werden, meinte Belakowitsch: Derzeit verkaufe der Verbund teuer am Weltmarkt, während die Energieallianz Austria teuer zukaufen müsse. Es brauche daher ein Abkommen zwischen den Stromunternehmen, um dies zu verhindern: "Unser Strom für unser Land."

Auch die NEOS äußerten sich per Aussendung zu dem Thema Teuerung. Deren Wirtschaftssprecher Gerald Loacker zeichnet allerdings die Europäische Zentralbank (EZB) als für die stark steigenden Preise hauptverantwortlich. Die EZB müsse daher bei ihrer heutigen Zinssitzung eine Kursänderung einläuten. Vom österreichischen Staat wird erneut die Abschaffung der Kalten Progression gefordert. "Damit würde er den Bürgerinnen und Bürgern das Geld zurückgeben, das er ihnen in den letzten Jahren aus der Tasche gezogen hat und sie nachhaltig und dauerhaft entlasten", wird Loacker in der Aussendung zitiert.

spo/aku/ivn

