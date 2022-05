Teuerung - Volksanwalt sieht Menschen mit Behinderung stark betroffen

Die derzeitige Rekordinflation treffe Menschen mit Behinderungen besonders hart, warnt Volksanwalt Bernhard Achitz (SPÖ) anlässlich des Tages der Inklusion am Donnerstag. Unabhängig von der aktuellen Situation scheitere die Einbindung von Menschen mit Behinderung in Österreich an der Unterfinanzierung, meinte er in einer Aussendung. Er erinnerte die türkis-grüne Regierung an die im Koalitionsabkommen verankerte Einrichtung eines dafür vorgesehenen Fonds.

"Inklusion bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen die gleichen Chancen auf ein möglichst selbstbestimmtes Leben bekommen wie alle anderen Menschen auch", erinnert Achitz - alles andere sei Diskriminierung. Die Umsetzung scheitere aber oft am Geld, das die öffentliche Hand dafür auf den Tisch legen müsste. Dringlich sei die Maßnahme auch, da auch die Teuerung Menschen mit Behinderungen besonders hart treffe, da gewisse Sozialleistungen schon seit Jahren nicht mehr erhöht wurden.

Der Volksanwalt erinnert die Regierung auch an den Nationalen Aktionsplan Behinderung. Ein wesentlicher Faktor für dessen Erfolg werde nicht nur der Inhalt sein, sondern vor allem die Finanzierung der geplanten Maßnahmen, so Achitz. Dafür sei, wie im Regierungsprogramm angedacht, die Einrichtung eines aus Mitteln des Bundes und der Länder gespeisten Inklusionsfonds zur Finanzierung jener Maßnahmen erforderlich, die an der Schnittstelle zwischen Bundes- und Landeskompetenz liegen.

Aus dem Fonds könnte unter anderem auch die Finanzierung eines inklusiven und durchlässigen Arbeitsmarktes gesichert werden, findet Achitz. Wer für Arbeit nur ein Taschengeld bekommt, könne nämlich nicht selbstständig leben.

Die WAG Assistenzgenossenschaft erinnerte die Regierung anlässlich des Tags der Inklusion wiederum an das Versprechen, in Zusammenarbeit mit den Ländern eine bundesweit einheitliche Regelung für Persönliche Assistenz zu ermöglichen.

cts/wim