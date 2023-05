Teuerung - Wirtschaft: Energie als Preistreiber zu Recht im Fokus

Die hohe Inflation erhitzt die Gemüter. Die von der Regierung angekündigten Maßnahmen im Energiesektor stoßen in der Wirtschaft bedingt auf Resonanz. Die Wirtschaftskammer (WKÖ) warnt vor einer Pauschalverurteilung einzelner Branchen. Die Industriellenvereinigung (IV) fordert Augenmaß und eine detaillierte Diskussion bei der Ausgestaltung der Inflationsdämpfung. Arbeiterkammer (AK) und Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) vermissen eine Miet- und Lebensmittelpreisbremse.

"Österreichs Bevölkerung, aber auch die Betriebe, kämpfen seit Monaten mit steigenden Preisen - einer der Gründe sind die hohen Energiepreise, aber auch Lieferkettenprobleme und damit verbunden steigende Einkaufskosten sowie steigende Arbeitskosten", betonte WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf am Mittwoch in einer Aussendung. Der Kampf gegen die Inflation dürfe daher nicht mit Pauschalverurteilungen einzelner Branchen geführt werden, so Kopf mit Blick auf den Lebensmittelhandel. Die Lebensmittelpreise hätten den EU-harmonisierten Verbraucherpreisindex HVPI heuer im März geringer beeinflusst als im Euroraum-Schnitt. Weiterhin hoch sei die Belastung bei Energie, räumte Kopf ein. Die Energiepreise hätten hierzulande um 1,2 Prozentpunkte mehr zur Inflation beigetragen als in der Eurozone. "Der Mix aus Energie, Einkaufs- und Arbeitskosten ist weiterhin der Preistreiber in Österreich", resümierte Kopf.

Maßnahmen zur Inflationsdämpfung seien notwendig, Verschärfungen im Wettbewerbsrecht vorzunehmen, wäre jedoch "ein undurchdachter Schnellschuss", warnt die Industriellenvereinigung. Neue Maßnahmen, die dem Ziel der Inflationsdämpfung dienen sollen, müssten entsprechend verhältnismäßig sein. Die nächsten Schritte und weitere Ausgestaltung der heutigen Ankündigungen würden daher entscheidend sein und "müssen mit Augenmaß und im Detail diskutiert werden". Die Art und Weise wie Deutschland aktuell in die Autonomie der Unternehmen und des Marktes eingreife, sollte jedenfalls "keinesfalls als Vorlage für österreichische Überlegungen dienen".

Der Präsident der Österreichischen Hoteliervereingung (ÖHV), Walter Veit, spricht sich dafür aus, dass die Regierung den Fokus "auf die explodierenden Energiekosten, die alles verteuern," legt. Das würde der Bevölkerung und der ebenfalls stark getroffenen Wirtschaft gleichermaßen helfen. "Auf dem Weltmarkt fallen die Energiepreise, nur bei uns steigen sie und damit die Gewinne der politiknahen Energieversorger", kritisierte der ÖHV-Chef. Das müsse aufhören. Veit forderte "eine effiziente Rückführung der Übergewinne in die Staatskassen" und einen "Stopp der Gießkannenpolitik". "Der Geldregen hat die Inflation weiter angeheizt." Die Regierung müsse das wieder ins Gleichgewicht bringen.

Kritik an der Regierung kam auch seitens der Arbeiterkammer. - das Antiteuerungspaket sei "zu wenig, zu spät". Die Bundesregierung habe die Bekämpfung der Inflation viel zu lange vor sich hergeschoben, meinte AK-Präsidentin Renate Anderl. "Bevor die Situation sich weiter verschärft, brauchen wir endlich die richtigen Werkzeuge, um die Inflation in den Griff zu kriegen." Mehr Transparenz sei zwar notwendig, aber das alleine reiche längst nicht mehr. "Auch ständige Beobachtung wird die Preise nicht senken", so Anderl.

In dieselbe Kerbe schlug ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. Die Regierung müsse "endlich bei den Preisen eingreifen", die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel aussetzen und Mietpreiserhöhungen zurücknehmen "statt kosmetischer Maßnahmen". Bis zum Herbst, wenn die neuen Maßnahmen der Regierung greifen sollen, werde sich die Armutsgefährdung weiter ausbreiten.

Eine Verlängerung der abgesenkten Elektrizitäts- und Erdgasabgabe sei zwar zu begrüßen, aber diese gebe es bereits, "es handelt sich also nicht um eine neue Maßnahme", betonte Katzian. "Wo werden die Energie- und Lebensmittelkonzerne also wie angekündigt in die Verantwortung genommen?", fragte der ÖGB-Präsident. Es brauche auf jeden Fall mehr als Ankündigungen gegen Preistreiberei. "Die vorhandenen Instrumente im Rahmen der Wettbewerbsbehörde und des Preisgesetzes sind, wie sich zeigt, bei weitem nicht ausreichend."

"Die Hilflosigkeit der angekündigten Maßnahmen zeigt einmal mehr, wie wenig eine Regierung gegen die Inflation tun kann", sagte der Ökonom Jan Kluge vom industrienahen Thinktank Agenda Austria in einer ersten Reaktion zur APA. Die heute präsentierten Maßnahmen würden "aller Voraussicht nach kaum eine Wirkung auf die Preisentwicklung haben". "Will die Regierung einen Betrag leisten, dann müsste sie endlich bei der Förderpolitik vom Gas gehen, beispielsweise beim Energiekostenzuschuss oder auch bei der Pendlerpauschale", schlug Kluge stattdessen vor. "Es ist zu viel Geld im Umlauf, daher sollten Hilfen nur an Bedürftige gehen."

Auch das gewerkschaftsnahe Momentum Institut äußerte sich kritisch zu den von der Regierung angekündigten Maßnahmen zur Bekämpfung der hohen Inflation. Es habe Einigkeit geherrscht, vor allem die am stärksten betroffenen ärmeren Haushalte zu entlasten. "Die dafür zielsicherste Maßnahme, nämlich eine Aussetzung der Erhöhung der Mieten, war jedoch nicht Teil der präsentierten Lösung", lautet die Kritik. Die im Hinblick auf die Entlastungswirkung "zweitbeste Maßnahme", eine Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel, sei ebenso nicht Thema. Die Aussetzung der Gebührenerhöhungen sei "bestenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein".

"Grundsätzlich positiv zu bewerten" sei die geplante Ausweitung der Übergewinnsteuer im Energiebereich. Allerdings sei weder deren konkrete Ausgestaltung klar, noch ob sie überhaupt kommen werde. "Die Regierung setzt hier zunächst weiterhin auf Freiwilligkeit die Energiepreise für die Kundschaft zu senken."

