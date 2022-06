Teuerung - Zustimmung zum Regierungspaket aus der Wirtschaft

Das Maßnahmenpaket der Regierung zur Entlastung der Menschen angesichts der Inflation findet auf Wirtschaftsseite Zustimmung. Für die Wirtschaftskammer ist es ein "umfangreiches und ausgewogenes Anti-Teuerungspaket", für die IV sind es "wichtige Maßnahmen für fordernde Zeiten", für den Handelsverband "ein großer Wurf", für den WKÖ-Handel "ein wichtiger Impuls und für den Tourismus-Fachverband "ein dringend notwendiger Schritt zur Entlastung der Bevölkerung und Unternehmen".

"Wesentliche Forderungen der Sozialpartner zur Entlastung von Unternehmen und Haushalten" würden mit dem Paket umgesetzt, schreiben WKÖ-Präsident Harald Mahrer und Generalsekretär Karlheinz Kopf (beide ÖVP) in einer Aussendung. Die Regierung setze damit "noch vor dem Sommer die richtigen Schritte, die sowohl kurzfristig als auch mittelfristig ihre Wirkung entfalten werden". Wichtig sei nun, dass die Maßnahmen rasch bei Betrieben und Mitarbeitern ankommen. "Die größten Auswirkungen der Teuerungswelle werden abgefedert", meint die WKÖ-Spitze, fordert aber noch einen Energie-Masterplan 2025+ ein.

"Durch die angekündigten Schritte zur Senkung der Lohnnebenkosten werden der Faktor Arbeit nachhaltig entlastet und Beschäftigungsanreize gesetzt", schreibt Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung in einer Aussendung. Mit der Strompreiskompensation ziehe Österreich nach, was in 14 anderen EU-Ländern schon geschehe und könne energieintensive Unternehmen treffsicher entlasten. Entlastungen für die Mitarbeitenden werden die Abschwächung der kalten Progression und die Mitarbeiterprämie bringen. Sigi Menz, Obmann der Sparte Industrie in der WKÖ, begrüßt, dass "das heute präsentierte Maßnahmen-Paket der Bundesregierung effektive Eindämmung der Teuerungseffekte verspricht".

Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) hebt mit Blick auf das Paket hervor, dass durch die steuerfreien Mitarbeiterprämien, die Abschaffung der kalten Progression sowie die Senkung der Lohnnebenkosten wichtige Impulse für den Arbeitsmarkt gesetzt würden. Das Paket trage "mittelfristig dazu bei, dass sich die Menschen auch ihren Urlaub weiterhin leisten können sollen".

Der Obmann der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, Robert Seeber, fordert die rasche und unbürokratische Umsetzung der angekündigten Maßnahmen ein. Täglich steigende Preise für Energie, Waren und Personalkosten könnten nicht zur Gänze an die Kunden weitergegeben werden, wobei vor allem für energieintensive Betriebe Strompreiskompensation, Direktzuschuss für energieintensive Betriebe sowie die Verschiebung der CO2-Bepreisung "dringend eingeforderte Entlastungsschritte" seien. Nach dem Auslaufen der Wirtschaftshilfen sei aber noch eine "Recoveryprämie" für besonders von der Pandemie betroffene Branchen offen.

Rainer Trefelik, Handelsobmann in der WKÖ, sieht nach einer "langen Durststrecke aufgrund von Corona" in dem Paket einen "wichtigen Impuls, den der heimische Handel dringend brauchen kann". Es enthalte "einen wichtigen Mix aus kurzfristigen und langfristigen Maßnahmen, der die Kaufkraft nachhaltig stärken kann". Zu mehr Einkäufen sollten die Abschaffung der kalten Progression, die steuerfreie Anti-Teuerungsprämie, Einmalzahlungen an einkommensschwache Menschen und die Anpassung der Sozialleistungen beitragen. Auch die Verschiebung der CO2-Bepreisung und die Senkung der Lohnnebenkosten begrüßt Trefelik.

Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will schreibt, "die Abschaffung der kalten Progression und die Senkung der Lohnnebenkosten waren langjährige Kernforderungen des Handelsverbandes, die (...) nun endlich umgesetzt werden." Positiv sei vor allem, dass die Regierung nicht nur auf Einmalzahlungen setze, sondern auch "tiefgreifende strukturelle Reformen auf den Weg bringt".

Walter Veit, Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung, schreibt in einer Aussendung: "Auf den ersten Blick sieht das wirklich gut aus." Er lobt unter anderem die Teilabschaffung der kalten Progression als "wohltuende Überraschung" die Lohnnebenkostensenkung sowie die Verschiebung der CO2-Steuererhöhung und die Strompreiskompensation für Unternehmen. Auch der Fachverband Hotellerie in der WKÖ begrüßt das Maßnahmenpaket.

Bauernbund-Präsident Georg Strasser verweist darauf, dass wie die allgemeine Bevölkerung auch Bäuerinnen und Bauern von dem Paket profitieren würden, dass aber noch diese Woche ein weiteres Paket für die Landwirtschaft präsentiert werde. Die Landwirte bräuchten vor allem eine Abfederung der Teuerung beim Hauptinflationstreiber Energie.

Auch der ÖAMTC begrüßt grundsätzlich das Maßnahmenpaket, besonders die Verschiebung der CO2-Bepreisung. Er fordert aber zugleich eine Erhöhung des Kilometergeldes und eine Reform der Pendlerpauschale. "Uns fehlen vor allem Sofortmaßnahmen gegen die hohen Spritpreise, aber auch eine längerfristige und nachhaltige Strategie zur Reduktion der Kostenbelastung in der individuellen Mobilität", schreibt Bernhard Wiesinger, Leiter der ÖAMTC-Interessenvertretung.

Der VCÖ kritisiert hingegen fehlende Maßnahmen, den Treibstoffverbrauch des Verkehrs zu reduzieren. Eine wirksame und rasch umsetzbare Maßnahme dafür wären niedrigere Tempolimits und bessere Bahn- und Busverbindungen.

ARBÖ-Präsident Peter Rezar schreibt: "Sehr spät ist die Bundesregierung zur Einsicht gekommen, dass die CO2-Bepreisung von Treibstoffen verschoben werden muss." Autofahrer müssten sich aber klar sein, dass im Herbst wegen der CO2-Bepreisung eine Spritpreiserhöhung um gut acht Cent pro Liter bevorstehe. Rezar vermisst im aktuellen Paket ein stark ermäßigtes Öffi-Ticket, um Menschen den Umstieg auf öffentlichen Verkehr schmackhaft zu machen.

tsk/kre