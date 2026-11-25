Unilever Aktie
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
|"EU bestraft Duftstoff-Riese
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25.11.2026 16:43:00
Teure Absprachen: EU bestraft die drei Branchenriesen Givaudan, DSM-Firmenich und IFF - Aktien im Fokus der Anleger
Die drei größten Duftstoffkonzerne der Welt hätten geschäftlich sensible Informationen ausgetauscht, so die EU-Kommission. Dabei sei es etwa um die Preisgestaltung und ihre Geschäftsbeziehungen mit dem Konsumgüterriesen Unilever gegangen. Givaudan und IFF hätten zudem Informationen über ihre breiteren Duftstoffgeschäfte geteilt.
Die höchste Strafe in der EU entfiel mit rund 252,4 Millionen Euro auf die Schweizer Givaudan. Die Kommission erklärte, die Bußgelder seien reduziert worden, da die Unternehmen während der Untersuchung mit den Beamten zusammengearbeitet und ihre Beteiligung an dem Kartell eingeräumt hätten.
"IFF hat die Verantwortung für unangemessenes Verhalten bestimmter Einzelpersonen übernommen, von denen keine mehr im Unternehmen tätig ist", erklärte IFF in einer Stellungnahme.
Von DSM Firmenich hieß es, man habe umfassend mit den Behörden kooperiert, was das Bekenntnis zu hohen Standards bei Compliance und Geschäftsgebaren unterstreiche. Die finanzielle Belastung von 300 Millionen Euro werde größtenteils bei den Ausgaben 2026 verbucht und habe keinen Einfluss auf den bereinigten Gewinn.
In Großbritannien muss Givaudan 39,96 Millionen Pfund zahlen. Auf DSM Firmenich entfallen 20,6 Millionen Pfund, auf IFF 24,6 Millionen.
Im Schweizer Handel verliert die Givaudan-Aktie zeitweise 1,56 Prozent auf 4.033,00 Franken, während DSM-Firmenich 0,57 Prozent auf 96,65 Franken nachgibt.
DJG/DJN/mgo/kla
Dow Jones Newswires
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|DSM-Firmenich AG
|107,20
|-0,56%
|Givaudan AG
|4 400,00
|-0,48%
|Givaudan AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-50th Sh
|88,00
|0,57%
|International Flavors & Fragrances Inc.
|77,68
|-1,20%
|Unilever PLC
|60,73
|-0,13%
|Unilever PLC (spons. ADRs)
|60,50
|0,00%
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