Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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03.11.2026 07:53:38
Teure Speicherchips bremsen: Neues iPhone lässt Apple-Zahlen steigen - Ausblick aber schlechter
Obwohl die Quartalszahlen von Apple mit Rekordwerten glänzen, sinken die Aktien des Konzerns nach der Vorstellung der Bilanz des dritten Quartals. Hintergrund ist der maue Ausblick auf das laufende Vierteljahr.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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