D.B Aktie
WKN DE: A1CWLG / ISIN: INE950I01011
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13.11.2026 14:11:00
Teurer Güterverkehr: Haushaltsbeschlüsse belasten Bahnbranche und DB Cargo
Die Appelle blieben unerhört: Die Regierung kürzt wie geplant bei mehreren Programmen für den Güterverkehr. Besonders groß ist der Ärger darüber bei der Bahn-Tochter Cargo, der eine Zerschlagung droht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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