Teurer Treibstoff treibt die Inflation im September auf 3,6 Prozent

Im September stieg die Inflationsrate auf 3,6 Prozent, nach 3,2 Prozent im August. Die Schnellschätzung der Statistik Austria wurde damit am Freitag bestätigt. Ohne Treibstoffe und Heizöl wäre die Inflation nur bei 2,4 Prozent gelegen, schrieben die Statistiker in einer Aussendung. Bedeutendster Preistreiber bleibe aber nach wie vor der Dienstleistungsbereich.

Die Preise im Verkehrssektor stiegen im September durchschnittlich um 10 Prozent und damit stärker als im August (+7,8 Prozent). Der wesentlichste Schub kam hier von Treibstoffen, die um mehr als ein Drittel höher als im Vorjahresmonat (+34,8 Prozent) lagen. Ins Gewicht fiel auch der Preisanstieg in der Gastronomie, der mit 4,4 Prozent aber etwas geringer als im Vormonat August ausfiel (+4,7 Prozent). Lebensmittel wurden im Jahresvergleich mit plus 0,4 Prozent nur geringfügig teurer.

APA