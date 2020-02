Teuteberg: EU und London nach Brexit vor anspruchsvoller Aufgabe

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg sieht die Europäische Union und Großbritannien nach dem Brexit vor einer großen Herausforderung. "Es wird eine anspruchsvolle Aufgabe, in diesem kurzen verbleibenden Zeitraum von elf Monaten die Verhandlungen so zu führen, dass ein ganz harter Brexit möglichst vermieden wird", sagte Teuteberg der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Seit Mitternacht (24.00 Uhr MEZ, 23.00 Uhr britische Zeit) gehört Großbritannien, eines der Gründungsmitglieder, nicht mehr der EU an. Bis zum Jahresende sollen nun die künftigen Beziehungen etwa im Handelsbereich ausgehandelt werden.

"Es kommt darauf an, wirtschaftlich und in anderen Bereich wie der inneren und äußeren Sicherheit nicht unnötige Schäden zu produzieren. Das ist im beiderseitigen Interesse", sagte Teuteberg. "Andererseits darf nicht das Signal ausgehen, dass man sich in der Europäischen Union die Rosinen rauspicken könne und es sich auszahle, rauszugehen."

In der EU müsse nun auch über Reformen gesprochen werden, verlangte Teuteberg. "Es geht darum, handlungsfähiger zu werden. Denn es hat ja Ursachen, dass ein Land wie Großbritannien zu dieser Entscheidung gekommen ist." Die EU müsse zeigen, wie sie den Klimaschutz und die Energiewende marktwirtschaftlich organisieren, die Migration in Europa rechtsstaatlich in den Griff bekommen und eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik betreiben wolle. "Das sind die großen Themen, für die Europa zuständig und gemeinsam handlungsfähig sein muss."/sk/DP/zb