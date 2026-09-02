Teva Pharmaceutical Industries Aktie
WKN: 883035 / ISIN: US8816242098
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02.09.2026 13:33:08
Teva Pharma Reports Positive Topline Results From Ongoing Phase 2a Study Of TEV 408
(RTTNews) - Teva Pharmaceutical Industries (TEVA) announced positive topline results from an ongoing Phase 2a study of TEV 408, an investigational anti-interleukin-15 monoclonal antibody, in adults with celiac disease. The study met primary endpoint, demonstrating statistically significant and clinically meaningful prevention of gluten-induced intestinal damage versus placebo at week 8.
Additional analyses from the ongoing Phase 2a study are underway. The company plans to present further data from the study at a future scientific meeting.
In pre-market trading on NYSE, Teva shares are up 2.96 percent to $37.27.
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