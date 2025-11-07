Teva Pharmaceutical Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Teva Pharmaceutical Industries hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,24 ILS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,450 ILS je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 15,03 Milliarden ILS, gegenüber 16,12 Milliarden ILS im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,74 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at