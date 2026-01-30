Teva Pharmaceutical Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Teva Pharmaceutical Industries hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Teva Pharmaceutical Industries ein EPS von -0,190 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,74 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 4,23 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,22 USD beziffert. Im Vorjahr hatten -1,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Teva Pharmaceutical Industries 17,39 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,86 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 16,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at