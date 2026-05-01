Teva Pharmaceutical Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Teva Pharmaceutical Industries hat am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,97 ILS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,650 ILS je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,03 Prozent auf 12,42 Milliarden ILS aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,96 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at