Teva Pharmaceutical Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Teva Pharmaceutical Industries hat am 28.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,33 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Teva Pharmaceutical Industries ein EPS von -0,700 ILS je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,37 Prozent auf 15,32 Milliarden ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15,53 Milliarden ILS gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,17 ILS. Im letzten Jahr hatte Teva Pharmaceutical Industries einen Gewinn von -5,370 ILS je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,60 Prozent auf 59,53 Milliarden ILS aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 61,11 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at