Teva Pharmaceutical Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Teva Pharmaceutical Industries stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,60 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,24 ILS je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,21 Prozent auf 13,20 Milliarden ILS aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,03 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at