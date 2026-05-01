Teva Pharmaceutical Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Teva Pharmaceutical Industries hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 3,97 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Teva Pharmaceutical Industries 3,84 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at