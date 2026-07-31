Teva Pharmaceutical Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Teva Pharmaceutical Industries hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,50 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Teva Pharmaceutical Industries 4,21 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,30 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at