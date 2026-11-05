|
05.11.2026 06:31:28
Teva Pharmaceutical Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Teva Pharmaceutical Industries präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Teva Pharmaceutical Industries 4,36 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,49 Milliarden USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!