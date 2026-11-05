Teva Pharmaceutical Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Teva Pharmaceutical Industries präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Teva Pharmaceutical Industries 4,36 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,49 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at