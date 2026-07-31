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31.07.2026 06:31:29
Teva Pharmaceutical Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Teva Pharmaceutical Industries hat am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Teva Pharmaceutical Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,45 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,860 ILS je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Teva Pharmaceutical Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12,28 Milliarden ILS. Im Vorjahresviertel waren 15,07 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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