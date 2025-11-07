Teva Pharmaceutical Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Teva Pharmaceutical Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,37 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,390 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,50 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Teva Pharmaceutical Industries einen Umsatz von 4,34 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at