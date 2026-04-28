Teva Pharmaceutical Industries Aktie
WKN: 883035 / ISIN: US8816242098
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28.04.2026 03:43:00
Teva Pharmaceutical's Turnaround Is Working. Here's When to Buy the Stock.
Teva Pharmaceutical Industries (NYSE: TEVA) will unveil its first-quarter results this Wednesday, April 29. Many Teva trackers will be watching for validation of the company's continuing strategic pivot. Perhaps it's a good idea to buy the veteran pharmaceutical company's stock in advance of the event. Let's explore. Teva's transformation strategy, the self-descriptive "Pivot to Growth," was formally announced in 2023. For years, the company has been the world's top manufacturer of generic drugs. In the days when that healthcare segment was relatively limited, Teva ruled its niche. But success attracts competition, and with market share to fight for, margins (and thus profits) started to fall. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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