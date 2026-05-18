Teva Pharmaceutical Industries Aktie
WKN: 883035 / ISIN: US8816242098
|
18.05.2026 14:26:38
Teva Reports Gap In Tardive Dyskinesia Diagnosis Among Patients With Mood Disorders
(RTTNews) - Teva Pharmaceuticals, a U.S. affiliate of Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (TEVA) on Monday announced new real-world data from the IMPACT-TD Registry showing a significant gap in diagnosing tardive dyskinesia in patients with underlying mood disorders.
The data showed that 85% of adults aged 18 to 29 with mood disorders living with tardive dyskinesia experienced moderate to severe impact from the condition, while only 23% had received a formal diagnosis.
The analysis also found that patients waited an average of more than 3.5 years to receive a formal diagnosis after involuntary movements were first recognized.
Tardive dyskinesia is a chronic movement disorder associated with certain mental health treatments and is characterized by uncontrollable and repetitive body movements.
The findings were presented at the American Psychiatric Association Annual Meeting being held May 16-20 in San Francisco.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)
Analysen zu Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)
|29,30
|-0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX legt zu -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während der deutsche Leitindex Gewinne verbucht. Die Wall Street zeigt sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.