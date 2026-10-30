Teva Stock Has More Than Doubled in a Year. Where Will It Be in 3 Years?

Over the past 12 months, shares in Teva Pharmaceutical Industries (NYSE: TEVA) have rallied by around 108%. A key factor for Teva, one of the strongest-performing healthcare stocks, is its success in transforming itself primarily into a branded-drug company.

This pivot has already started to manifest in Teva's earnings, with the company expected to report earnings per share (EPS) of $2.11 in 2026 and $3.09 in 2027. If the turnaround keeps unfolding, the stock could keep gaining, albeit at a slower pace than before.

Continue reading