Teva Pharmaceutical Industries Aktie
WKN: 883035 / ISIN: US8816242098
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30.10.2026 16:00:00
Teva Stock Has More Than Doubled in a Year. Where Will It Be in 3 Years?
Over the past 12 months, shares in Teva Pharmaceutical Industries (NYSE: TEVA) have rallied by around 108%. A key factor for Teva, one of the strongest-performing healthcare stocks, is its success in transforming itself primarily into a branded-drug company.
This pivot has already started to manifest in Teva's earnings, with the company expected to report earnings per share (EPS) of $2.11 in 2026 and $3.09 in 2027. If the turnaround keeps unfolding, the stock could keep gaining, albeit at a slower pace than before.
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