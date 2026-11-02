Teva Pharmaceutical Industries Aktie

Teva Pharmaceutical Industries ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883035 / ISIN: US8816242098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.11.2026 14:25:53

Teva To Discontinue TOPAS-MSA Study In Adults With Multiple System Atrophy

(RTTNews) - Teva Pharmaceuticals, a U.S. affiliate of Teva Pharmaceutical Industries (TEVA), announced that it will discontinue the Phase 2 TOPAS-MSA study evaluating emrusolmin or TEV-286 in adults with multiple system atrophy. The decision follows a recommendation from the independent data monitoring committee, based on a prespecified interim futility analysis. The predictive interim analysis indicated low probability of study meeting its primary efficacy endpoint if continued.

Emrusolmin is being developed in partnership with MODAG GmbH. Teva said the decision concerns TOPAS-MSA and does not represent a final decision on the broader emrusolmin program.

In pre-market trading on NYSE, Teva shares are down 3.30 percent to $40.70.

For More Such Health News, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs) 31,90 0,00% Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:38 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
09:37 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX fester -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Montagshandel im Plus, während auch der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen