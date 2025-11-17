Tevogen Bio öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tevogen Bio lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

