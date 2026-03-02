Texas Capital Bancshares Aktie
WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076
|
02.03.2026 08:35:23
Texas Capital Bancshares Board Director Buys 40K Shares for $888K
Robert W. Stallings, a director at Texas Capital Bancshares (NASDAQ:TCBI), a major Texas-based commercial lender, reported the purchase of 40,000 shares of Depositary Shares for Series B Preferred shares through multiple transactions on Feb. 23 and Feb. 24, 2026, as disclosed in a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($22.20); post-transaction value based on the weighted average closing price between the two days of the transaction. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Texas Capital Bancshares Inc.
Analysen zu Texas Capital Bancshares Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Texas Capital Bancshares Inc.
|78,50
|-1,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.