Texas Capital Bancshares Aktie
WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076
|
22.01.2026 12:12:03
Texas Capital Bancshares Inc. Q4 Income Climbs
(RTTNews) - Texas Capital Bancshares Inc. (TCBI) released a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $96.35 million, or $2.12 per share. This compares with $66.71 million, or $1.43 per share, last year.
Excluding items, Texas Capital Bancshares Inc. reported adjusted earnings of $94.63 million or $2.08 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 16.5% to $267.44 million from $229.61 million last year.
Texas Capital Bancshares Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $96.35 Mln. vs. $66.71 Mln. last year. -EPS: $2.12 vs. $1.43 last year. -Revenue: $267.44 Mln vs. $229.61 Mln last year.
