Texas Capital Bancshares stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Texas Capital Bancshares hat am 22.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,43 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 504,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 490,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 6,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,28 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,93 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,00 Milliarden USD ausgewiesen.

