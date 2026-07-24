Texas Capital Bancshares verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Texas Capital Bancshares präsentierte am 22.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,83 USD, nach 1,58 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 515,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 494,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at