Texas Capital Bancshares: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Texas Capital Bancshares hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,28 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,18 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Texas Capital Bancshares in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 538,8 Millionen USD im Vergleich zu 527,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at