Texas Community Bancshares Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Texas Community Bancshares Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,160 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Texas Community Bancshares Registered 6,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,00 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 25,57 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 20,84 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at