Texas Community Bancshares Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Texas Community Bancshares Registered präsentierte am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Texas Community Bancshares Registered ein EPS von 0,220 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 6,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at