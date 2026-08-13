Texas Community Bancshares Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Texas Community Bancshares Registered präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,230 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 6,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at