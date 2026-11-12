Texas Community Bancshares Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Texas Community Bancshares Registered hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Texas Community Bancshares Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at