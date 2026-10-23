Texas Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Texas Industries präsentierte in der am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 3,67 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Texas Industries 2,04 CAD je Aktie eingenommen.

Texas Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,48 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,53 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at