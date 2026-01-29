Texas Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Texas Industries hat am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,77 CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,82 CAD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,17 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 5,60 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 7,62 CAD beziffert. Im Vorjahr waren 7,12 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 24,71 Milliarden CAD – ein Plus von 15,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Texas Industries 21,43 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

