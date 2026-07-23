Texas Instruments-Aktie verliert trotz starker Zahlen: Signal für die Chipbranche?

Texas Instruments übertrifft mit Rekordumsatz alle Analystenschätzungen

Aktie fällt trotzdem

Signal für andere Chip-Aktien?

Texas Instruments legte am Mittwochabend für das zweite Quartal 2026 Zahlen vor, die nahezu jede Erwartung übertrafen, und trotzdem rutscht die Aktie im nachbörslichen NASDAQ-Handel um 3,05 Prozent auf 285,22 US-Dollar ab. Zum Handelsschluss am Mittwoch hatte die Aktie noch bei 294,19 US-Dollar gestanden, ein Plus von 70 Prozent seit Jahresbeginn.

Die Diskrepanz zwischen starken Fakten und schwacher Kursreaktion ist bemerkenswert, gerade weil Texas Instruments traditionell als Frühindikator für die gesamte Halbleiterbranche gilt. Anleger hatten nach dem historischen Lauf des Sektors offenbar mehr erwartet als nur gute Zahlen, sie wollten eine Bestätigung, dass noch mehr geht. Genau das liefert der Bericht zwar auf den ersten Blick, doch die Reaktion zeigt, wie hoch die Messlatte inzwischen liegt.

Rekordzahlen mit klarer Botschaft

Der Umsatz von Texas Instruments kletterte im zweiten Quartal auf 5,46 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und oberhalb der von FactSet erhobenen Analystenschätzung von 5,26 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie lag bei 2,14 US-Dollar und damit deutlich über dem Konsens von 1,94 US-Dollar. Auch die operative Marge zog kräftig an: Sie stieg auf 42,3 Prozent, nach 37,5 Prozent im Vorquartal und 35,1 Prozent im Vorjahreszeitraum. Getragen wurde das Wachstum von einer breiten Erholung über die Industrie-, Automobil- und Datacenter-Endmärkte hinweg. Wie Barron's einordnet, bestätigen die Zahlen eine branchenweite Erholung, die 2024 begann und sich seither fortsetzt. Für ein Unternehmen, das vor allem Prozessoren und Analogchips für breite industrielle und Konsumanwendungen liefert und kaum im direkten KI-Beschleuniger-Geschäft mitspielt, ist das ein ungewöhnlich dynamisches Quartal.

Guidance übertrifft Erwartungen: Texas Instruments-Aktie reagiert trotzdem negativ

Auch der Ausblick auf das dritte Quartal fällt robust aus: Texas Instruments rechnet mit einem Gewinn pro Aktie zwischen 2,23 und 2,57 US-Dollar, während der Konsens bei 2,18 US-Dollar lag. Beim Umsatz peilt das Unternehmen 5,65 bis 6,15 Milliarden US-Dollar an, ebenfalls über der Analystenerwartung von 5,63 Milliarden US-Dollar. Dass die Aktie trotz dieser Zahlen nachgibt, lässt sich nach Einschätzung von Barron's vor allem mit den hohen Erwartungen erklären, die sich nach dem historischen Lauf des Sektors aufgebaut haben. Der starke Kursanstieg der vergangenen Monate hatte die Erholung bereits weitgehend vorweggenommen, sie war also längst kein Geheimnis mehr. Wenn selbst ein nahezu perfektes Quartal nicht mehr für steigende Kurse reicht, wird deutlich, wie viel Optimismus bereits eingepreist ist.

Datacenter-Geschäft und die Signalwirkung für die Chipbranche

Konzernchef Haviv Ilan verwies auf ein besonders kräftiges Wachstum im Datacenter-Geschäft: Die Umsätze in diesem Endmarkt, der vor allem aus Chips für das Energiemanagement besteht, verdoppelten sich gegenüber dem Vorjahr, nachdem sie im Vorquartal bereits um 90 Prozent gestiegen waren. Zwar bleibt dieses Segment ein vergleichsweise kleiner Teil des Gesamtgeschäfts, doch es war laut Barron's genau der Posten, den Analysten besonders genau im Blick hatten. Texas Instruments zählt zudem zu den größten Positionen im Chip- ETF iShares Semiconductor ETF (SOXX), dort belegt die Aktie Platz elf. Aktie und ETF bewegten sich im laufenden Jahr weitgehend im Einklang, heißt es weiter. Genau diese enge Verzahnung macht den Bericht laut Barron's zu einem "zweischneidigen Schwert für Aktionäre", die auf die Zahlen anderer Chiphersteller warten: Auch dort dürften die Ergebnisse stark ausfallen, ob der Markt sie ebenso goutiert, ist eine andere Frage.

Wie bei jeder Einzelaktie gilt auch hier: Die Kursreaktion nach Zahlen kann kurzfristig stark ausschlagen und muss sich nicht zwingend mit der fundamentalen Entwicklung des Geschäfts decken. Der weitere Verlauf der Berichtssaison dürfte zeigen, ob der Halbleiter-Frühindikator mit seiner Kursreaktion tatsächlich ein Vorbote für andere Chipwerte ist, oder ob es sich um eine Einzelreaktion auf besonders hohe Erwartungen handelt.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at

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