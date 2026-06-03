Texas Instruments Aktie
WKN: 852654 / ISIN: US8825081040
|
03.06.2026 03:37:50
Texas Instruments Appoints Julie Knecht To Succeed Rafael Lizardi As CFO
(RTTNews) - Texas Instruments Inc. (TXN) announced that it has appointed Julie Knecht as chief financial officer, effective August 1, 2026. Knecht succeeds Rafael Lizardi, who will retire after 25 years with the company. Lizardi will provide continued support in an advisory role until August 31, 2026, to facilitate the transition.
Texas Instruments intends to announce its second quarter 2026 financial results and hold a conference call on July 22, 2026, at 3:30 p.m. Central time.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!