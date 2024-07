Texas Instruments beruhigt mit Ausblick - Umsatz- und Gewinnanstieg erwartet

DALLAS (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Texas Instruments rechnet im laufenden Quartal mit einem höheren Umsatz und Gewinn als in der entsprechenden Periode davor. Beim Erlös stellt das Unternehmen in den drei Monaten bis Ende September einen Wert zwischen 3,94 Milliarden Dollar und 4,26 Milliarden Dollar in Aussicht. Im zweiten Quartal sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 3,82 Milliarden Dollar gefallen, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss in Dallas mitteilte. Im Quartalsvergleich legte der Umsatz rund vier Prozent zu.

Ähnlich sieht es beim Gewinn je Aktie aus. Dieser Wert fiel im zweiten Quartal im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresabschnitt um 35 Prozent auf 1,22 Dollar. Für den dritten Vierteljahresabschnitt peilt Texas Instruments einen Anstieg auf 1,24 Dollar bis 1,48 Dollar an. Die Quartalsziele liegen im Rahmen der Analystenprognosen. Dies beruhigte die Anleger zunächst. Die nach dem Rekordhoch von fast 211 Dollar Mitte Juli zuletzt etwas unter Druck stehende Aktie konnte nachbörslich deutlich zulegen und näherte sich damit wieder dem Rekordhoch an.

Texas Instruments ist an der Börse derzeit etwas mehr als 180 Milliarden Dollar wert und im Vergleich zu den Branchengiganten wie NVIDIA (3 Billionen), Broadcom (762 Mrd) oder TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) (umgerechnet rund 760 Mrd) ein kleines Licht am Finanzmarkt. Texas Instruments ist ein großer Anbieter von Spezialchips unter anderem für Maschinen. Zuletzt bremste unter anderem ein Rückgang im Autobereich das Geschäft./zb/he