Texas Instruments: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Texas Instruments hat am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Texas Instruments im vergangenen Quartal 6,06 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Texas Instruments 4,74 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at